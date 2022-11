Alex Sandro peab vigastuse tõttu järgmise kohtumise vahele jätma

Sandro sai vigastada Brasiilia 1:0 võidumängus Šveitsi üle.

"Alex Sandro vahetati välja 86. minutil ebamugavustundega ja teisipäeval tehtud arstlik ülevaatus tuvastas tema vasakus puusas lihasevigastuse, mistõttu ei saa ta mängida järgmises kohtumises Kameruni vastu," ütles meeskonna arst Rodrigo Lasmar.

See oli järjekordne tagasilöök Brasiilia jaoks, kes peavad juba hakkama saama ründaja Neymarita ja paremkaitsja Danilota. Lasmar ütles, et mõlemad on endiselt ravil ja soovivad 1/8-finaalmänguks terved olla.

Neymar ei teinud esmaspäeval oma meeskonnakaaslastega kerge palaviku tõttu trenni kaasa. Mitmed Brasiilia mängijad olid pühapäeval haiged, sealhulgas poolkaitsja Lucas Paqueta, kes jättis laupäevase treeningu vahele ja vahetati mängus Šveitsi vastu poolajal pingile.

Treener Tite pidas teisipäeval lühikese treeningu, kus osalesid mängijad, kes šveitslaste vastu ei startinud. Eeldatakse, et Brasiilia muudab oma koosseisu Kameruni mänguks.