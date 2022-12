Brasiilia peatreener Tite: Neymar ja Danilo on tagasi

Neymar sai vigastada Brasiilia 2:0 võidumängus Serbia üle ning pidi järgmisest kahest kohtumisest eemale jääma.

Brasiilia koondise arstide sõnul on Neymar ja Danilo terved ning valmis mängima Lõuna-Korea vastu.

Uudised Neymari naasmisest algkoosseisu tulid pärast seda, kui Thiago Silvalt küsiti pressikonverentsil, kas Neymar mängib, ning Tite võttis mikrofoni ja ütles "jah".

Tite ütles, et ka Danilo on esmaspäeval valmis mängima Lõuna-Korea vastu, kuid Alex Sandro on endiselt vigastatud. "Ta ei saa ikka veel mängida. Ikka taastub. Danilo ja Neymar on tagasi," sõnas ta.

"Kui ta mängib, siis sellepärast, et ta on täie tervise juures ja valmis alustama, mängima algusest peale terve mängu," sõnas Tite. "Minu eelistus on alati mängida oma parimate mängijatega algusest peale."