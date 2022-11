Järvela retronurk | Kuidas Thiago Silva end Mitrovicile ette sättis

Brasiilia ja Serbia kohtuvad teist MM-finaalturniiri järjest. 2018 mindi vastamisi alagrupiturniiri viimases voorus ja olukorras, kus Serbia vajas edasipääsu jaoks ilmtingimata võitu, aga Brasiiliale piisas viigist.

Missioon polnud Serbia jaoks sugugi nii lootusetu nagu Brasiilia aunimetus – viiekordne maailmameister – võiks viidata. Brassid olid esimeses kahes mängus näidanud haavatavust, sest Šveitsi vastu mängiti edu 1:1 viigiks. Ning Costa Ricast saadi jagu alles pärast 90. minutit löödud väravatega. Serbia tundis, et neil on võimalus valmistada suurüllatus.

See võimalus vähenes oluliselt 36. minutil, kui Brasiilia asus juhtima. Philippe Coutinho filigraanse söödu tõstis üle Serbia väravavahi Paulinho. Muuseas, Serbia väravas seisnud Vladimir Stojkovic oli täpselt seesama mees, kes korjas 2010 Belgradis võrgust välja kolm palli õhtul, kui Eesti Serbia pealinnast 3:1 võiduga koju sõitis.

Jalgpalliklišee ütleb, et üks võimalus tekib autsaideril alati. Tol õhtul Moskvas pidas klišee paika, sest 61. minutil pudistas Brasiilia väravavaht Alisson tsenderduse. Pall sattus ette Aleksandar Mitrovicile, aga Serbia ründaja pealöök tabas aga Brasiilia keskkaitsjat Thiago Silvat, mitte väravat.

Teine jalgpalliklišee ütleb, et kui ei löö ise, lüüakse sulle. Tol õhtul Moskvas pidas paika ka see, sest seitse minutit hiljem oli Thiago Silva aktsioonis juba vastase karistusalas. Keskkaitsja pealöök andis Brasiiliale 2:0 võidu, millega tagati alagrupis esikoht.

Serbia langes konkurentsist. Viimati jõudsid nad MM-il alagrupist edasi ja 16 parema hulka 1998. aastal, kui mängiti veel Jugoslaavia nime all.