Prantsusmaa jäi veel ühest mängijast ilma

Hernandez vigastas mängus Austraaliaga parema jala põlve ning öösel tehtud uuringud näitasid, et tal on ristatisideme rebend. Seetõttu lõppes MM tema jaoks juba avamänguga, kus ta vahetati 13. minutil välja.

"Kogu meie meeskond tunneb Lucasele väga kaasa. Jääme ilma tähtsast mängijast," ütles Prantsusmaa koondise peatreener Didier Deschamps. "Lucas on võitleja ning mul pole kahtlustki, et ta annab endast parima, et taas tippu tõusta. Soovin kogu meeskonna nimel talle kiiret paranemist!"

Prantsusmaale on see järjekordne tagasilöök, vigastuse tõttu jäid MM-ilt eemale ka tänavune Ballon d'Ori võitja Karim Benzema, Paul Pogba, N'Golo Kante, Presnel Kimpembe ja Christopher Nkunku.