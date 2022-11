Prantsusmaa koondislane peab MM-i vigastuse tõttu vahele jätma

Tegemist oli Prantsusmaa koondise viimase treeninguga enne Katari lendamist. Koondise peatreener Didier Deschamps pole Nkunku asendajat veel nimetanud.

Tiitlikaitsja on enne MM-i vigastustega kimpus, sest suurturniirist jäävad eemale ka poolkaitsjad Paul Pogba ja N'Golo Kante ning kaitsja Prisnel Kimpembe. Manchester Unitedi kaitsja Raphael Varane kuulub küll MM-koondisesse, kuid on alles vigastusest taastumas.

Prantsusmaa koondis lendab kolmapäeval Katari ja kohtub 22. novembril D-alagrupi esimeses mängus Austraaliaga.

Injured in training, Christopher Nkunku drops out of the World Cup. The whole group shares Christopher's sadness and wishes him a speedy recovery @c_nk97

#FiersdetreBleus pic.twitter.com/cnpEtH4476