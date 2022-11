Järvela retronurk | Kuidas Mehhikol jälle natuke puudu jäi

Inglismaa jalgpallilegend Gary Lineker ütles pärast 1990. aasta MM-i poolfinaalis Saksamaa käest saadud kaotust: "Jalgpall on lihtne mäng – kaks meeskonda mängivad 90 minutit ja lõpuks sakslased võidavad." 1998. aasta MM-il pidi seda kibedat tõdemust tunnistama Mehhiko meeskond.

Alagrupiturniiri kaotuseta läbinud ja kolme mänguga seitse väravat löönud Mehhiko läks 1/8-finaalis vastamisi Saksamaaga, kes oli küll suur ja vägev, aga alagrupifaasis mitte ülearu veenvaid esitusi pakkunud. Montpellier' päikeselõõsas peetud 1/8-finaal näitaski, et sakslaste alistamine on mehhiklastele vägagi jõukohane ülesanne.

Esmalt prõmmis Olivier Bierhoff pealöögiga latti, aga kohe seejärel pääses Andreas Köpkega silmitsi Francisco Palnecia, aga Saksamaa väravavaht jäi peale. Kohe teise poolaja alguses viis Luis Hernandez aga Mehhiko juhtima ning õhus oli suure üllatuse lõhna! Veidi hiljem avanes samal mehel ülisoodne võimalus teisegi värava löömiseks, aga löök oli kehv ja Köpke tõrjus.

Mehhiko kahetseb seda momenti ilmselt siiani, sest viimasel veerandtunnil jõudis seni alati Jorge Campose tõrjetööga kimpu jäänud Saksamaa sihile. Esmalt lõi Jürgen Klinsmann viigivärava ning 86. minutil viis kaks aastat varem Euroopa meistrivõistluste finaalmängus kuldse värava löönud Olivier Bierhoff võidukolli. Ikka peaga, nagu sündis enamik tema karjääri tähtsamatest väravatest.

Kui Mehhiko vastu suutis Saksamaa keerulisest seisust välja tulla ja võita, siis veerandfinaalis tõusis tee nende ees püsti. Horvaatia oli parem 3:0 ja sakslased sõitsid pettunult koju. Vaevalt oskasid aga Mehhiko koondise miljonid andunud toetajad 1998. aastal oodata, et täpselt samamoodi nagu toonane finaalturniir, lõpevad nende jaoks ka viis järgmist.

Seitsmel järjestikusel finaalturniiril alati alagrupist edasipääsemine, aga seejärel alati 1/8-finaalis kaotamine on ainulaadne seeria. Ühelt poolt on Mehhikol põhjust ju rõõmustada, et püsitakse järjekindlalt maailma 16 parema seas. Teisalt võime meie siin vaid ette kujutada kibedust, mida tekitab uhkes jalgpalliriigis pidev napilt veerandfinaalist väljajäämine.