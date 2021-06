Mbappe: tahtsin meeskonda aidata, kuid põrusin

Kaheksandikfinaalis kohtunud Prantsusmaa ja Šveits ei suutnud normaal- ega lisaajaga võitjat selgitada ja nii jäi kohtumise saatus penaltiseeria otsustada.

Šveitslaste viis lööjat olid kõik täpsed, aga prantslaste poolelt lööma läinud 22-aastane Mbappe palli sisse lüüa ei suutnud. Mängu järel postitas noor PSG ründaja oma Instagrami kontole avaliku vabanduse.

"Väga keeruline on praegu uut lehekülge pöörata. Me oleme pärast sellisel viisil väljalangemist tohutult kurvad, meil ei õnnestunud enda eesmärki saavutada. Ma vabandan selle penaltieksimuse pärast. Tahtsin meeskonda aidata, kuid põrusin. Täna ei ole lihtne magama minna, aga just selliste tõusude ja mõõnade pärast ma seda sporti nii väga armastangi," kirjutas pettunud prantslane.

Mbappe lisas veel, et mõistab fännide pettumust, aga tänab neid siiski toetuse eest. Mehe sõnul on kõige olulisem kaotusest tagasi tulla veelgi tugevamana. Ta õnnitles ka Šveitsi edasipääsu puhul ja soovis neile edu edasiseks turniiriks.