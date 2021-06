Walesi mängija pildus EM-i korralduse suunas kriitikanooli

Gunter nimetas süsteemi, kus kõigil Walesi vastasvõistkondadel oli tribüünidel suur kodune fänniarmee, naljaks. Probleem ei seisnenud selles, et Walesil napiks poolehoidjaid, vaid kolme arvestatava vahemaaga riiki reisimine nõudis fännidelt väga suurt rahalist väljaminekut, samuti ei poolda reisimist riigi valitsus.

"Igal rahvusel olid igal pool oma fännid kaasas," kirjutas Gunter sotsiaalmeedias. "Aga Walesil ei olnud, kui need 350 reeglite rikkujat ja jõukat fänni välja arvata. Sina ja mina väärisime sellelt turniirilt enamat kui see korraldus, mida võiks nimetada naljaks, aga elu oli õiglane. Nuta üks peatäis, aga siis kergita taas suunurki, sest me kuulume jälle Euroopa paremikku," edastas Gunter Walesi fännidele sõnumi.