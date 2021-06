Hollandi ründaja EM-finaalturniir lõppes vigastuse tõttu

30- aastane Sevilla klubi ründaja, kes EM-finaalturniiril on Hollandi eest kahes mängus platsile saanud tegi teisipäevasel meeskonna treeningul viga oma põlvele. Hilisemad uuringud kinnitasid, et vigastus on niivõrd tõsine, et mees tuleks saata ära koondise juurest kodusele ravile.

Pikakasvulise ründaja vigastus tähendab Hollandi jaoks seda, et nende koondislaste arv vähenes juba 24 peale, sest finaalturniiri eel teatati ka Donny van de Beeki eemale jäämisest.

Holland võitis C-alagrupis kõik kolm mängu ja oli alagrupiturniiri kõige resultatiivsem meeskond kaheksa väravaga. Kaheksandikfinaalis läheb Holland kokku Tšehhiga.