Kanerva: kahju, et Belgia nii hilja värava lõi, aga nad olid ka paremad

Soome jalgpallikoondise peatreener Markku Kanerva sõnul on ta pettunud, et Belgial nii hilja siiski väravad lasti lüüa, ent väike võimalus edasipääsuks on veel olemas.

Pärast 1:0 võitu Taani üle ja sama skooriga kaotust Venemaale oleks Soomele edasipääsuks piisanud ka viigist. Õnnetu omavärav 74. minutil ja Romelu Lukaku tabamus üheksa minutit enne mängu lõppu jätsid soomlased siiski alagrupis kolmandale kohale ja ootama teiste gruppide tulemusi.

"Loomulikult on kahju, et nad nii lõpu eel värava kätte said," lausus Kanerva pärast mängu ajakirjanikele. "Muidugi oli neil teisi võimalusi ka, aga meil oli omavärava puhul natuke ebaõnne. Samas oli Belgia ka parem võistkond, sellest ei saa üle ega ümber."

Soome kaitses kõvasti, kuid neil endal ei olnud ühtki tõsist võimalust enne 60. minutit, kui Glen Kamara palli Thibaut Courtois sülle lõi. "Muidugi on sellise kaliibriga vastase vastu keeruline võimalusi tekitada, aga meie järgmine samm ongi ründemängu arendamine," ütles Soome peatreener.

"Meie suur unistus oli alagrupist edasi jõuda ja tõsi, väike võimalus on endiselt veel olemas, aga sees on nüüd natuke tühi tunne. Need olid meeldejäävad mängud ja me suudame neid hinnata ilmselt alles natuke hiljem," ütles Kanerva. "Olen uhke, et lõpetasime Venemaa ees, aga palju õnne Taanile. Arvan, et nad väärisid teist kohta."

"Fännide toetus oli fantastiline. Tundus, nagu oleks olnud meie kodumäng. Mängijad said sealt kõvasti energiat. Nende toetus on meid läbi aastate inspireerinud ja motiveerinud," oli Kanerva õnnelik, et nii paljud fännid koondisele Venemaale kaasa elama sõitsid.