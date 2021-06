Ungari välisminister taunis tribüünide vikerkaarevärvidesse valgustamist

Tegemist oleks protestiga Ungari uue seaduse vastu, mille kohaselt ei tohi Ungari koolides enam levitada infot homoseksuaalsuse kohta, sest seda peetakse homoseksuaalsuse ja sooliste muutuste propageerimiseks.

Eelmisel nädalal vastu võetud seadust on kritiseerinud inimõiguste eest seisjad ja mõned Ungari opositsiooniparteid.

Allianz Arena, staadion, kus Saksamaa ja Ungari vaheline kohtumine peetakse, kinnitas, et erinevate värvide staadioni välispiirkonnale ja katusekattele kuvamine on teostatav.

UEFA kinnitas esmaspäeval Reutersile, et organ pole vastavasisulist palvet Müncheni linnapealt saanud.

Ungari välisminister Peter Szijjarto ütles ajakirjanikele, et peab spordi ja poliitika segamist väga ohtlikuks ning ajaloost on võtta näiteid, kus säärane teguviis on nukralt lõppenud. "On ilmselge, et soov staadion vikerkaarevärvidesse valgustada on seotud Ungaris vastu võetud seadusega. Seaduse eesmärk on meie lapsi kaitsta, aga Lääne-Euroopas protestitakse selle vastu ning nad üritavad spordiüritustesse poliitikat segades oma pahameelt väljendada," lausus Ungari välisminister.

Saksamaa väravavaht Manuel Neuer on solidaarsusest LGBTQ kogukonnaga vastu kandnud mõlemas Euroopa meistrivõistluste alagrupimängus vikerkaarevärvides käepaela.

Teisipäeval pidas Ungari kodumaal avamängu Portugali vastu ja sotsiaalmeedias hakkasid levima pildid publikust, kus näidati postreid kirjaga "anti-LMBTQ". Tegemist on ungarikeelse lühendiga seksuaal- ja soovähemusi tähistavast ingliskeelsest lühendist LGBTQ+.

UEFA alustas võimaliku diskrimineerimisjuhtumi tõttu uurimise.