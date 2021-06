Põhja-Makedooniast jagu saanud Ukraina avas võiduarve

Bukarestis peetud kohtumise avapoolaega domineerisid ukrainlased. Hollandi vastu iluväravaga säranud Andri Jarmolenko viis 29. minutil Ukraina 1:0 juhtima ja andis viis minutit hiljem meeskonnakaaslasele Roman Jaremtšukile resultatiivse söödu, kui too kahekordistas ukrainlaste eduseisu.

Pärast vaheaega ja poolajal tehtud kahte vahetust elavnes ka Põhja-Makedoonia. 57. minutil teeniti penalti, mille Ukraina puurilukk George Buštšan küll esmalt tõrjus, kuid esimesena jaol olnud Ezgjan Alioski sellegipoolest väravaks realiseeris. Kohtumise lõpuminutitel oli penalti kasutada ka ukrainlasel Ruslan Malinovskil, aga tema löök tõrjuti.

C-alagrupis tõusis Ukraina ühele pulgale kohtumise vähem pidanud Hollandi ja Austriaga, kel on samuti kirjas kolm punkti. Holland ja Austria kohtuvad neljapäeva õhtul kell 22.00.

Mängu käik:

Enne mängu:

Ukraina ja Põhja-Makedoonia alustasid mõlemad oma turniiri kaotusega. Ukraina jäi 2:3 alla Hollandile ja Põhja-Makedoonia pidi tunnistama Austria 1:3 paremust.

Meeskonnad on kohtunud oma ajaloo jooksul varem neljal korral, millest kaks on võitnud Ukraina, üks on lõppenud viigiliselt ja korra on võidurõõmu saanud maitsta ka Põhja-Makedoonia koondis.

Viimased kaks mängu on lõppenud Ukraina võiduga, kui 2014. aastal ja 2015. aastal võeti vastavalt 1:0 ja 2:0 võidud. Põhja-Makedoonia võit pärineb aastast 2004, kui Ukraina koondises tegi veel tegusid nende praegune peatreener Andri Ševtšenko.

Mõlemal meeskonnal on edasipääsulootuste säilitamiseks mängust kindlasti punkte vaja, aga kohtumisele läheb favoriidina vastu Ukraina, kes oli lähedal ka viigipunktile oma avamängus Hollandi vastu.