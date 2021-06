Austria peatreener tahab EM-il ajalugu teha

Austria alustab EM-i pühapäeval finaalturniiri debütandi Põhja-Makedoonia vastu ja peatreener Franco Foda sõnul tahetakse iga hinna eest avamäng võita. "Meil on tiimis väga hea atmosfäär ja me oleme aasta aega seda mängu oodanud. Tahame selle mängu iga hinna eest võita ja turniiri alustada positiivse tulemusega," rääkis Foda.

Austria on osalenud turniiril varem kahel korral, aga võidurõõmu pole neil seni maitsta õnnestunud. Nüüd on peatreener Foda hinnangul meeskond valmis riigi jalgpalliajalugu tegema. "Me ei tunne mingit survet. Ma ütlesin tiimile, et meil on võimalus homme ajalugu teha ja see peab meie eesmärk olema," kirjeldas Foda meeskonna eesmärki avamängus.

Austria kuulub C-alagruppi, kus lisaks Põhja-Makedooniale kohtuvad nad veel Hollandi ja Ukrainaga.