Tunamullune maailma parim noormängija jätab Hollandi esimese mängu vahele

De Ligt vigastas nädal tagasi treeninglaagris kubemelihast ning ei ole koondise peatreeneri Frank de Boeri sõnul küllaldaselt taastunud, et Ukraina vastu väljakule tulla.

"Loodetavasti kestab turniir meie jaoks veel kaua aega ja siis läheb meil teda kohe kindlasti vaja," ütles de Boer. "Kui oleks finaal, siis me oleks ilmselt ta valinud, aga me ei võta praegu ühtegi mittevajalikku riski."

De Ligt naases neljapäeval koondise treeningule, aga ütles siis, et vaatab vigastuse kulgu mängupäeval. "See on 50-50, aga tunnen end hästi. Ütleme, et on 60-protsendilise tõenäosusega mängin pühapäeval," ütles noor kaitsja.