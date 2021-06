Hollandi koondise esikinnas jääb koroona tõttu EM-ilt eemale

Cillessen andis positiivse proovi eelmisel nädalal ja on viibinud sellest ajast alates eneseisolatsioonis. Hollandi peatreener Frank de Boer otsustas, et ei hakka riske võtma ja jättis 32-aastase Valencia puurivahi koondise valikust sootuks välja.

"Jasper andis positiivse proovi eelmisel nädalal, mille tulemusena on tal vahele jäänud oluline osa ettevalmistusest. Me ei tea, kui kaua tal võib aega minna, et olla uuesti 100- protsendilise tervise juures ja ma ei taha selles osas mingeid riske võtta," põhjendas de Boer väravavahi välja jätmist.

Cillesseni asendab koondises 30-aastane AZ Alkmaari puurivaht Marco Bizot. Hollandi koondis alustab oma EM-finaalturniiri 13. juunil Ukraina vastu.