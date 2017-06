VAATA OTSE | Premium liigas mängivad FCI Tallinn ja Narva Trans

Enne mängu:

Viimasest kümnest omavahelisest mängust on FCI Tallinn võitnud kaheksa ja kaks kohtumist on jäänud viiki. Nende kohtumiste jooksul on FCI löönud 23 ja Narva seitse väravast. Sel hooajal on oldud vastamisi märtsis Narvas ja siis jäi 2:1 peale külalismeeskond.

Pärast 16. mänguvooru asutakse tabelis kõrvuti - FCI Tallinn on neljas ja Narva Trans viies, mõlemad on kogunud 24 silma. Väravatevahe on aga selgelt parem pealinlastel (42:19 vs 25:21).