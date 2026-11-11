Ringrajasõitja Antti Rammo stardib LMP2 klassi autoga

Terve hooaja ELMS sarjas DKR Engineering võistkonna Ligier JS P325 autoga võistelnud Rammo saavutas kokkuvõttes koos meeskonnakaaslastega seitsmenda koha. Kuigi kahel etapil saavutati ka poodiumikohad, lootis tiim hooajast rohkemat, aga kahjuks röövisid mõnel etapil parema tulemuse saavutamise tehnilised probleemid, vahendab autospordiliit.

"Tiim oli meil kindlasti konkurentsivõimeline ja seetõttu lootsime ka hooaja kokkuvõttes poodiumile jõuda, aga võidusõidus ei lähe alati kõik nii nagu tahad," nentis Rammo. "Paari poodiumikoha kõrval esines võistlusi, kus me lihtsalt erinevate tehniliste probleemide tõttu pudenesime tahapoole. Tulemuste poolest hooaeg küll meie lootusi ei täitnud, aga olen siiski tänulik ja rahul, et sain sellise kogemuse, ja et saime ka tublisti võidelda ja areneda."

Asian Le Mans Series, nagu nimigi ütleb toimub tavaliselt talvisel perioodil Aasia radadel, aga Lähis-Ida julgeolekuolukorra tõttu viiakse see tänavu läbi kolmel Euroopa ringrajal toimuva kuue etapiga.

"Osalen kindlasti kahel esimesel etapil Paul Ricardi ja Jerezi radadel, aga hetkel on veel lahtine, kas saan startida ka kolmandal etapil Portimaos," kommenteeris Rammo. "Sõidan ALMS sarjas Duqueine'i võistkonna LMP2 klassi autoga ja see saab olema minu jaoks esmakordne kogemus võimsama klassi autoga võistelda."