X!

Ringrajasõitja Antti Rammo stardib LMP2 klassi autoga

Autosport
Antti Rammo (vasakul).
Antti Rammo (vasakul). Autor/allikas: ALM Motorsport
Autosport

Tänavu mainekas European Le Mans Series sarjas LMP3 klassi autoga võistelnud Antti Rammo osaleb eelseisval nädalavahetusel Asian Le Mans sarja avaetapil võimsama LMP2 klassi autoga.

Terve hooaja ELMS sarjas DKR Engineering võistkonna Ligier JS P325 autoga võistelnud Rammo saavutas kokkuvõttes koos meeskonnakaaslastega seitsmenda koha. Kuigi kahel etapil saavutati ka poodiumikohad, lootis tiim hooajast rohkemat, aga kahjuks röövisid mõnel etapil parema tulemuse saavutamise tehnilised probleemid, vahendab autospordiliit.

"Tiim oli meil kindlasti konkurentsivõimeline ja seetõttu lootsime ka hooaja kokkuvõttes poodiumile jõuda, aga võidusõidus ei lähe alati kõik nii nagu tahad," nentis Rammo. "Paari poodiumikoha kõrval esines võistlusi, kus me lihtsalt erinevate tehniliste probleemide tõttu pudenesime tahapoole. Tulemuste poolest hooaeg küll meie lootusi ei täitnud, aga olen siiski tänulik ja rahul, et sain sellise kogemuse, ja et saime ka tublisti võidelda ja areneda."

Asian Le Mans Series, nagu nimigi ütleb toimub tavaliselt talvisel perioodil Aasia radadel, aga Lähis-Ida julgeolekuolukorra tõttu viiakse see tänavu läbi kolmel Euroopa ringrajal toimuva kuue etapiga.

"Osalen kindlasti kahel esimesel etapil Paul Ricardi ja Jerezi radadel, aga hetkel on veel lahtine, kas saan startida ka kolmandal etapil Portimaos," kommenteeris  Rammo. "Sõidan ALMS sarjas Duqueine'i võistkonna LMP2 klassi autoga ja see saab olema minu jaoks esmakordne kogemus võimsama klassi autoga võistelda."

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

viimased uudised

16:48

Liis Kapten parandas teist nädalat järjest oma parimat MK kohta

16:01

Rooba tegi Meistrite liigas resultatiivse mängu

15:41

Ringrajasõitja Antti Rammo stardib LMP2 klassi autoga

14:56

Eneli Jefimova konkurent kolib teise riigi lipu alla

14:14

Hiline karistus maksis Canadiensile lisaajal võidu

13:27

Eesti jalgpallifännid kogusid klubide toetuseks rekordsumma

12:44

Rune naasis rõõmu ja valu toonud Stockholmi turniirile väärt võiduga

12:10

Nikolajeva sai noorte olümpiamängude epeeturniiril seitsmenda koha

11:40

Inglise meedia: Manchester United asendab Carricku Pochettinoga

11:04

Celtics tõukas Paul George'i eestvedamisel 76ersi troonilt

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula spordisaadet

kuula podcasti

raadiouudised

10:30

Eesti rallieksperdid Tänaku naasmisest: tal on miski, mida paljudel teistel sõitjatel ei ole

30.10

Eesti kurlingunaiskond mängis tugeva Šotimaa vastu edu maha

19.10

Tarmo Klaar: Ralf Aroni tulevik suures autospordis on kindlustatud

19.10

Suur lugu: kas rahvaspordist on saamas luksuskaup?

19.10

Aava: kui otsust teha 15 etappi poleks tulnud, siis ei oleks Eesti MM-kalendrisse mahtunud

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

10.11

Venemaale soodsa otsuse langetanud CAS-i kohtunik külastas eelnevalt Moskvat

10.11

FIA-lt reeglite muutmist ootav Solberg võib loobuda Monte Carlos pingutamast

10.11

Drell vedas Neptunase eurosarjas teise võiduni

10:30

Eesti rallieksperdid Tänaku naasmisest: tal on miski, mida paljudel teistel sõitjatel ei ole

10.11

Itaaliast lahkunud Vene ei saanud Derthona eest kordagi väljakule

10.11

Kahegeimilise edu käest andnud Tartu alustas eurosarja raske võiduga

08:32

Vaaks ja Illinois pidid vastu võtma esimese kaotuse

10.11

Suusahüpete eksmaailmameister ja eksmaailmarekordiomanik lõpetas karjääri

10.11

Brasiilia korvpallilegend on 43-aastaselt Euroliigasse naasmas

10.11

Kergejõustiklased Vanamb ja Laul said noorte OM-il Dakaris viienda koha

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo