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FIFA loodab MM-finaali murutükkide müügiga teenida üle 11 miljoni dollari

Jalgpalli MM
2026. aasta Jalgpalli MM-i pall
2026. aasta Jalgpalli MM-i pall Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance / HMB Media
Jalgpalli MM

Rahvusvaheline Jalgpalliliit (FIFA) plaanib pärast 19. juulil New Jerseys East Rutherfordis peetavat jalgpalli MM-i finaali müüa suveniiridena finaalväljakult kogutud murutükke. The Athleticu andmetel loodetakse sellega teenida enam kui 11 miljonit USA dollarit.

Müügile tuleb neli erinevat suveniiripaketti, mis on mõeldud üksnes Ameerika Ühendriikide ja Euroopa ostjatele. Kõige kallim komplekt maksab 3000 dollarit ning sisaldab 3 × 3 tolli suurust murutükki, kullaga graveeritud finaalpileti koopiat, miniatuurset MM-palli ning kristallist valmistatud MM-i trofee koopiat.

Ülejäänud kolm paketti on hinnastatud 450, 900 ja 1200 dollarile. Iga paketti valmistatakse kuni 2026 eksemplari.

Finaalis kasutatav muru kasvatati Põhja-Carolinas asuvas murufarmis. FIFA paigaldas tänavuseks MM-iks uue murukatte kõikidele võistlusareenidele, sealhulgas staadionitele, kus tavaliselt kasutatakse kunstmuruväljakut. Nende hulka kuuluvad Seattle'i, Atlanta, East Rutherfordi, Vancouveri, Arlingtoni ja Inglewoodi staadionid.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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