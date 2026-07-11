FIFA loodab MM-finaali murutükkide müügiga teenida üle 11 miljoni dollari

Müügile tuleb neli erinevat suveniiripaketti, mis on mõeldud üksnes Ameerika Ühendriikide ja Euroopa ostjatele. Kõige kallim komplekt maksab 3000 dollarit ning sisaldab 3 × 3 tolli suurust murutükki, kullaga graveeritud finaalpileti koopiat, miniatuurset MM-palli ning kristallist valmistatud MM-i trofee koopiat.

Ülejäänud kolm paketti on hinnastatud 450, 900 ja 1200 dollarile. Iga paketti valmistatakse kuni 2026 eksemplari.

Finaalis kasutatav muru kasvatati Põhja-Carolinas asuvas murufarmis. FIFA paigaldas tänavuseks MM-iks uue murukatte kõikidele võistlusareenidele, sealhulgas staadionitele, kus tavaliselt kasutatakse kunstmuruväljakut. Nende hulka kuuluvad Seattle'i, Atlanta, East Rutherfordi, Vancouveri, Arlingtoni ja Inglewoodi staadionid.