Mehhiko peatreener Javier Aguirre lahkub ametist

"Jätan jalgpalliga hüvasti. Hüvasti Azteca staadionile. Lahkun uhkusega," sõnas Aguirre pärast kohtumist.

Aguirre on juhendanud Mehhiko koondist kolm korda. Esimest korda asus ta ametisse 2001. aastal, seejärel naasis ta lühikeseks perioodiks 2009-2010 aastatel. Viimast korda asus ta peatreeneri ametisse 2024. aasta suvel.



Kodusel MM-il tegi Mehhiko tugeva turniiri. Alagrupis ei lasknud Mehhiko vastastel lüüa ainsatki väravat ning enne kohtumist Inglismaaga oli meeskond hoidnud oma värava puutumatuna neljas järjestikuses mängus. Turniir lõppes siiski 2:3 kaotusega, mis tõstis nad veerandfinaalist välja.