Mehhiko MM-i pidustustel hukkus kolm inimest

Ametnike sõnul hukkusid pidustuste käigus rahvamassis lämbumise tagajärjel 19-aastane naine ja 44-aastane mees. Mehhiko võimude teatel hukkusid pidustuste käigus lämbumise tagajärjel 19-aastane naine, 44-aastane mees ja 48-aastane naine. Esialgu teatati kahest hukkunust, kuid hiljem kinnitati ka kolmas surmajuhtum. 48-aastane naine suri haiglas pärast seda, kui ta oli rahvamassis lämbumise tõttu kokku varisenud.

Pärast Mehhiko 2:0 võitu Ecuadori üle kogunesid sajad tuhanded inimesed pealinna tänavatele, et tähistada koondise edu.

Mehhiko saavutas maailmameistrivõistluste väljalangemismängudes esimese võidu pärast 1986. aastat. Võit Ecuadori üle tõi pealinna tänavatele kümneid tuhandeid inimesi, kes kogunesid tähistama eelkõige Iseseisvuse Ingli monumendi ümbrusse ja Paseo de la Reforma puiesteele. Pidustuste käigus tekkisid mitmel pool suured rahvamassid, kus päästjad pidid abistama teadvuse kaotanud inimesi.