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MM-i tänased mängud
21.50
ETV
1/16-finaal
Lõuna-Aafrika Vabariik – Kanada
Kommenteerivad Joel-Rasmus Remmel ja Marko Pärnpuu

tabeliseisud

väravad ja tipphetked

MM-i uudised

22:53

VIDEO | Vaata jalgpalli MM-i seni parimaid tõrjeid

22:50

VAATA OTSE | Kanada ja LAV jätsid avapoolajal väravad löömata, mida toob teine vaatus? Uuendatud

07:18

Argentina sai kolmanda võidu, Austria pääses üleminutite väravaga edasi

06:57

Colombia ja Portugal mängisid väravateta viiki, Kongo pääses edasi

02:12

Inglismaa sai Bellinghami ja Kane'i tabamustest esikoha, Horvaatia teise Uuendatud

27.06

ERR MM-il: jalgpallifännid ei võta joogipause omaks

27.06

Mart Poom: Vozinha mängis ennast jalgpallifännide südamesse

27.06

VIDEO | Vaata jalgpalli MM-i seni parimaid väravaid

27.06

Inglismaa peatreener jäi oma otsusele kindlaks: minu töö on lahendusi leida

27.06

Uruguay ja Manchester Unitedi poolkaitsja viidi kanderaamil väljakult minema

A-alagrupp

B-alagrupp

C-alagrupp

D-alagrupp

E-alagrupp

F-alagrupp

G-alagrupp

H-alagrupp

i-alagrupp

j-alagrupp

k-alagrupp

l-alagrupp

sport.err.ee värsked uudised

23:18

Duplantis sel korral Pariisi publikut ei vaimustanud, Werro säras taas

22:54

ETV spordisaade, 28. juuni

22:53

VIDEO | Vaata jalgpalli MM-i seni parimaid tõrjeid

22:50

VAATA OTSE | Kanada ja LAV jätsid avapoolajal väravad löömata, mida toob teine vaatus? Uuendatud

22:12

Leedulane vedas Eesti ratturid Balti MV-l nelikvõiduni, kuld Pajurile Uuendatud

22:11

Hilised väravad tõid Florale võidu põlise rivaali Levadia üle Uuendatud

22:11

Narva Trans palkas uueks peatreeneriks hispaanlase

21:14

VIDEO | Flora pööras Levadia vastu kaotusseisu kümne minutiga võiduks

20:14

U-17 jalgpallikoondis viigistas Balti turniiri avamängus Soomega

18:33

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