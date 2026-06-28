VIDEO | Vaata jalgpalli MM-i seni parimaid tõrjeid

Kommenteerivad Joel-Rasmus Remmel ja Marko Pärnpuu

Jalgpalli maailmameistrivõistlustel algasid pühapäeval sõelmängud, mistõttu on hea aeg vahekokkuvõttena vaadata alagrupiturniiri parimaid tõrjeid.

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