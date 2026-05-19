Šotimaa MM-koondisesse kutsuti ka 43-aastane väravavaht

Šotimaa jalgpallikoondise peatreener Steve Clarke avalikustas need 26 mängijat, kes sõidavad MM-finaalturniirile. Koondisesse valiti ka 43-aastane väravavaht Craig Gordon.

Gordon kõrval lähevad MM-ile ka mängijad, kes polnud veel sündinudki, kui tema 2004. aastal koondisedebüüdi tegi. Kui ta MM-il ka platsile pääseb, saab Gordonist üks vanimaid mängijaid 96-aastase ajalooga finaalturniiril. Rekord kuulub Egiptuse väravavahile Essam El Hadaryle, kes oli 2018. aasta finaalturniiril mängides 45-aastane.

Gordon kaitses jaanuaris Heart of Midlothian ehk Heartsi väravat kolmes mängus, kuid viimasel ajal on ta õlavigastustega kimpus olnud. Suurema osa hooajast Šotimaa meistriliigas liidrikohal olnud Hearts kaotas nädalavahetusel otsustavas voorus tiitli Celticule.

Šotimaa esikinnas on ilmselt Angus Gunn (Nottingham Forest) ja koondisesse kutsuti ka Liam Kelly (Rangers). "Saime Heartsist head tagasisidet ja Craig kinnitas ka ise, et on täiesti terve. Ta vääris koondisesse pääsemist, sest mängis kvalifitseerumisel rolli," selgitas Clarke.

Šotimaa MM-koondis:

Väravavahid: Angus Gunn (Nottingham Forest), Craig Gordon (Heart of Midlothian), Liam Kelly (Rangers)

Kaitsjad: Aaron Hickey (Brentford), Nathan Patterson (Everton), Andy Robertson (Liverpool), Kieran Tierney (Celtic), Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifaq), John Souttar (Rangers), Scott McKenna (Zagrebi Dinamo), Dom Hyam (Wrexham), Anthony Ralston (Celtic)

Poolkaitsjad: Scott McTominay (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Billy Gilmour (Napoli), Ryan Christie (Bournemouth), Lewis Ferguson (Bologna), Kenny McLean (Norwich), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Findlay Curtis (Rangers)

Ründajad: Lawrence Shankland (Heart of Midlothian), Lyndon Dykes (Charlton), Ché Adams (Torino), George Hirst (Ipswich), Ross Stewart (Southampton)

Toimetaja: Maarja Värv

