Rahutused MM-i korraldajalinnas on FIFA murelikuks muutnud

Möödunud nädala lõpus suri Mehhiko relvajõudude operatsiooni tagajärjel üks riigi võimsamaid narkoparuneid Nemesio Oseguera Cervantes, mis kutsus riigi keskosas esile vägivallapuhangu. Kurjategijale lojaalsed võitlejad süütasid mitmetes linnades, kaasa arvatud turistipiirkondades autosid ning blokeerisid teid.

Mehhiko meeste jalgpalli kõrgliiga kohtumine Queretaro ja Juareze vahel lükati määramata ajaks edasi, sama tehti naiste kõrgliigamatšiga Chivase ja America vahel. Samuti jäid nädalavahetusel pidamata kaks kohtumist esiliigas. Pühapäevane naiste kõrgliigakohtumine Necaxa ja Queretaro vahel jäeti Aguascalienteses pooleli, kui Mehhiko meedia teatel toimus mängu ajal staadioni lähedal tulistamine.

Osariigi pealinna Guadalajara lähistel Zapopanis peetakse suvisel jalgpalli MM-finaalturniiril neli kohtumist, sealhulgas mängib seal ühe korra võõrustaja Mehhiko ning H-alagrupi viimases voorus kohtuvad Zapopanis Uruguay ja Hispaania. Lisaks peaks seal kuu aja pärast toimuma play-off'i kohtumised.

"FIFA-s hoiame Jaliscos toimuval pingsalt silma peal ning oleme kohalike võimudega pidevalt kontaktis," rääkis FIFA pressiesindaja Reutersile. "Järgime kõiki erinevate valitsusorganisatsioonide juhiseid ja teeme koostööd nii föderaal-, osariigi kui kohalike võimudega, kelle eesmärk on turvalisuse tagamine."

New Tork Timesi spordiportaal The Athletic kirjutab oma allikatele tuginedes siiski, et FIFA viiks MM-mängud Zapopanist ära ainult viimases hädas ehk kui kohalikud võimud ei suuda suveks turvalisust tagada. See oleks logistiliselt äärmiselt keeruline ülesanne ning Athleticu sõnul on tõenäolisem, et Mehhiko võimud tugevdavad vajaduse korral turvapersonali sõjaväeüksustega.

Mehhiko koondis peaks juba kolmapäeval Queretaros sõpruskohtumises võõrustama Islandi koondist. Samal ajal on Acapulco ja Merida ATP ning WTA tenniseturniirid kinnitanud, et mängud jätkuvad senisest suurema turvapersonaliga.