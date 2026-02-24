X!

Rahutused MM-i korraldajalinnas on FIFA murelikuks muutnud

Jalgpalli MM
Narkojõugud süütasid MM-i võõrustajalinnas Zapopanis busse ja autosid
Narkojõugud süütasid MM-i võõrustajalinnas Zapopanis busse ja autosid Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpalli MM

Suvel nelja jalgpalli MM-finaalturniiri mängu võõrustavas Jalisco osariigis Mehhikos vallandunud vägivallalainel hoiab pingsalt silma peal ka rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA.

Möödunud nädala lõpus suri Mehhiko relvajõudude operatsiooni tagajärjel üks riigi võimsamaid narkoparuneid Nemesio Oseguera Cervantes, mis kutsus riigi keskosas esile vägivallapuhangu. Kurjategijale lojaalsed võitlejad süütasid mitmetes linnades, kaasa arvatud turistipiirkondades autosid ning blokeerisid teid.

Mehhiko meeste jalgpalli kõrgliiga kohtumine Queretaro ja Juareze vahel lükati määramata ajaks edasi, sama tehti naiste kõrgliigamatšiga Chivase ja America vahel. Samuti jäid nädalavahetusel pidamata kaks kohtumist esiliigas. Pühapäevane naiste kõrgliigakohtumine Necaxa ja Queretaro vahel jäeti Aguascalienteses pooleli, kui Mehhiko meedia teatel toimus mängu ajal staadioni lähedal tulistamine.

Osariigi pealinna Guadalajara lähistel Zapopanis peetakse suvisel jalgpalli MM-finaalturniiril neli kohtumist, sealhulgas mängib seal ühe korra võõrustaja Mehhiko ning H-alagrupi viimases voorus kohtuvad Zapopanis Uruguay ja Hispaania. Lisaks peaks seal kuu aja pärast toimuma play-off'i kohtumised.

"FIFA-s hoiame Jaliscos toimuval pingsalt silma peal ning oleme kohalike võimudega pidevalt kontaktis," rääkis FIFA pressiesindaja Reutersile. "Järgime kõiki erinevate valitsusorganisatsioonide juhiseid ja teeme koostööd nii föderaal-, osariigi kui kohalike võimudega, kelle eesmärk on turvalisuse tagamine."

New Tork Timesi spordiportaal The Athletic kirjutab oma allikatele tuginedes siiski, et FIFA viiks MM-mängud Zapopanist ära ainult viimases hädas ehk kui kohalikud võimud ei suuda suveks turvalisust tagada. See oleks logistiliselt äärmiselt keeruline ülesanne ning Athleticu sõnul on tõenäolisem, et Mehhiko võimud tugevdavad vajaduse korral turvapersonali sõjaväeüksustega.

Mehhiko koondis peaks juba kolmapäeval Queretaros sõpruskohtumises võõrustama Islandi koondist. Samal ajal on Acapulco ja Merida ATP ning WTA tenniseturniirid kinnitanud, et mängud jätkuvad senisest suurema turvapersonaliga.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

vaata väravaid!

MM-i uudised

13:25

Rahutused MM-i korraldajalinnas on FIFA murelikuks muutnud

25.03

Milano Interi ründaja kaks väravat viisid Iraani MM-ile

13.12

Henn raskest loosist: tahame mängida ja areneda

13.12

Eesti koondis kohtub MM-valiksarjas Haalandi ja Saksamaa või Itaaliaga

04.10

2030. aasta jalgpalli MM-i võõrustab kolm kontinenti

14.03

Selgus järgmise jalgpalli MM-finaalturniiri võistlusformaat

28.12

Jaapani koondise peatreener pikendas lepingut järgmise MM-ini

26.12

VIDEO | Meenuta jalgpalli MM-i parimaid tõrjeid

25.12

VIDEO | Meenuta jalgpalli MM-i parimaid väravaid

24.12

VIDEO | ERR-i kommentaatorite parimad hetked jalgpalli MM-ilt

tabeliseisud

MM-I LUGUDE SARI

viktoriin

A-alagrupp

B-alagrupp

C-alagrupp

D-alagrupp

E-alagrupp

F-alagrupp

G-alagrupp

H-alagrupp

sport.err.ee värsked uudised

15:05

Šeško sekkus taas pingilt väravaga ja ManU kindlustas neljandat kohta

14:34

Kläbo ei saanud OM-i eel kuid kihlatuga koos olla: lõpuks on karantiin läbi!

13:51

Soosik alustab võrkpalli naiste meistriliiga veerandfinaalseeriat

13:27

KUULA | "Võimla" võttis Milano Cortina OM-i kokku Tõnis Niinemetsaga Uuendatud

13:25

Rahutused MM-i korraldajalinnas on FIFA murelikuks muutnud

12:18

De Minaur piirdus Mehhikos ühe mänguga, Draper lõpetas pika vigastuspausi

11:46

Spurs alistas NBA tippude vastasseisus Pistonsi

11:08

Drelli koduklubi lõi hooaja lõpuni käed kunagise NBA draft'i teise valikuga

10:20

Neidude jalgpallikoondis alustab San Marinos EM-valikturniiri

09:45

Veesaar ja North Carolina said väärtusliku võidu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo