Andrejeva sai taas Swiatekist jagu ja ootab nüüd revanši Sabalenkalt

Kui teine sett kuulus kindlalt Swiatekile, siis esimene ja kolmas olid tunduvalt tasavägisemad. Lõpuks õnnestus 17-aastasel Andrejeval otsustavatel hetkedel punkte teenida ja need saidki määravaks.

Seega alistas Andrejeva tiitlikaitsja staatuses poolatari kuu aja jooksul juba teist korda, sest veebruaris oli ta Dubais üle kahes setis 6:3, 6:3. Ühtlasi on Andrejeval võimalus võita kaks WTA 1000 turniiri järjest, sest Araabia Ühendemiraatides jäigi ta alistamatuks.

Finaalis läheb Andrejeva vastamisi Arina Sabalenkaga (WTA 1.), kes alistas Austraalia lahtiste finaali korduslahingus ameeriklanna Madison Keysi (WTA 5.) lausa 6:0, 6:1. Matš sai läbi 52 minutiga.

"See tundub kui vanamammi mängiks lapsega," lausus 26-aastane Sabalenka eesootava finaali kohta. "Ma olen temast kuskil üheksa aastat vanem? Ta on kaks aastat noorem kui mu õde ja oma õde vaatan kui last. Hull värk."

Sabalenkaga on Andrejeval samuti vanad arved klaarida, sest Austraalia lahtiste neljandas ringis pidi ta maailma esireketi paremust tunnistama.

"Üritan kätte maksta, sest mul pole midagi kaotada," sõnas ta. "Mul on tunne, et tuleb põnev mäng. Kindlasti on palju äralööke, palju suurepäraselt mängitud punkte."

Meesüksikmängu poolfinaalides kohtuvad Carlos Alcaraz (Hispaania) - Jack Draper (Suurbritannia) ja Daniil Medvedev - Holger Rune (Taani).