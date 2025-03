17-aastane Andrejeva alistas ka maailma esireketi ja võidutses Indian Wellsis

Finaalis alistas Andrejeva maailma esireketi Arina Sabalenka 2:6, 6:4, 6:3. Mäletatavasti oli Andrejeva poolfinaalis parem maailma teisest numbrist Iga Swiatekist, nüüd sai temast viimase 40 aasta noorim mängija, kes on samal turniiril võitnud nii maailma esimest kui teist numbrit. Üldse on seda viimase 40 aasta jooksul varem juhtunud vaid kahel korral – Steffi Graf sai sellega hakkama 1987. aasta Miami turniiril ja Serena Williams 1999. aasta USA lahtistel meistrivõistlustel.

Andrejeva on läbi aegade noorim mängija, kes on WTA 1000 kategooria turniiridel võitnud 12 järjestikust matši.

"Tahaksin taas tänada ennast, et lõpuni võitlesin ega andnud alla," ütles Andrejeva enda võidukõnes. "Proovisin joosta nagu jänes. Väga raske oli Arinaga sammu pidada, aga proovisin endast parima anda. Seetõttu tahangi ennast tänada, sest ma usun, et mängisin ka selles natuke rolli, et võitsin."

Turniiri maailma 11. reketina alustanud Andrejeva teekond võiduni polnud sugugi kerge, enne maailma esimese ja teise numbri alistamist sai ta veel jagu Varvara Grachevast, 22. asetatud Clara Tausonist, seitsmenda paigutusega Jelena Rõbakinast ja 23. asetusega Elina Svitolinast.

Karjääri kolmas turniirivõit tõstis Andrejeva maailma edetabelis kuuendale kohale.