Türgi sangar peab veerandfinaali vahele jätma, Bellingham pääses trahviga

Kaheksandikfinaalis Austriale kaks väravat löönud ja seda nn "hundisaluudiga" tähistanud Demiral sai UEFA otsusel kahe kohtumise pikkuse mängukeelu. Tegemist on žestiga, mida seostatakse Türgi paremäärmusliku rühmitusega Hallid Hundid. Mitmes riigis on see keelatud, sealjuures Austrias.

Demiral tunnistas mängu järel, et žest oli ette kavatsetud. "Mul oli plaanis seda teha. Olen selle üle väga uhke, sest olen türklane," ütles keskkaitsja. Hiljem postitas Demiral väravatähistusest pildi X-i koos lausega: "Mul on hea meel olla türklane!".

Jude Bellingham Autor/allikas: SCANPIX / PA

Kaheksandikfinaalis Slovakkiale värava löönud ja samuti sobimatu käemärgi teinud (viitega kubemepiirkonna suunas) inglaste tähtmängija Jude Bellingham pääses aga kergemalt, kuid see tõi siiski kaasa 30 000 euro suuruse trahvi.

"See oli sisenali lähedastele sõpradele, kes viibisid mängul," põhjendas Bellingham hiljem. "See, kuidas Slovakkia mängis, väärib üksnes austust."