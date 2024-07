Pedri: Rüdigeri näpistamine näitab austuse puudumist

Üks igapäevaselt Madridi Realis mängiva Rüdigeri võtteid on vastase rinnanibust pigistamine. Ta tegi seda jaanuaris Hispaania superkarikamängus Madridi Atletico ründaja Alvaro Morata vastu, samuti aprillis Meistrite liiga veerandfinaalis Manchester City palluri Jack Grealishiga.

"Rüdiger on väga tugev ja suurepärane kaitsja, aga me ei karda teda," sõnas igapäevaselt Reali suurima rivaali Barcelona ridasid esindav Pedri väljaandele Marca. "Tema näpistamine on aga näide austuse puudumisest, sest see on valus ja valmistab meelehärmi."

Rüdiger ise andis mängu eel intervjuu väljaandele Kicker ja nimetas kohtumist juba eelseisvalt klassikaliseks vastasseisuks. "See on suur ja tähtis mäng, klassik, ma ootan seda," sõnas ta.

"Minu jaoks kohtuvad senise turniiri parimad tiimid. Ma näen võrdseid võimalusi. Peame olema võitluseks valmis."