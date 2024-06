Itaalia peatreener: kaotasime minu valikute tõttu, vajame rohkem füüsist

Itaalia jalgpallikoondise peatreener Luciano Spalletti võttis pärast oma koondise kaotust Šveitsile EM-finaalturniiri kaheksandikfinaalis vastutuse, aga tõi välja, et on teistest juhendajatest saanud meeskonna juures vähem tööd teha.

Itaalia näitas 1/8-finaalis Šveitsi vastu kesist mängupilti ning pidi lõpuks tunnistama vastaste 2:0 paremust. Sealjuures tegi Spalletti viimase alagrupimänguga võrreldes kuus vahetust, jättes näiteks pingile keskväljamootori Jorginho.

"Vastutus lasub minul: kaotasime minu valitud koosseisu tõttu, põhjus pole kunagi mängijates," rääkis 65-aastane endine Napoli peatreener mängujärgsel pressikonverentsil.

"Ma ei ole rahul tänase mängupildiga ega matšiga Hispaania vastu; teised kaks mängu tekitavad meis osalist rahulolu," jätkas Spalletti. "Selleks mänguks tegin vahetusi; eelmise mängu puhul süüdistasin end, et ei vahetanud piisavalt.

Küll tõi mullu augustis Roberto Mancini lahkumise järel ametisse nimetatud Spalletti välja, et erinevalt teistest peatreeneritest oli temal koondise juures vähem aega. "Teistel juhendajatel oli EM-i eel koondisega 20, kellelgi ka 30 mängu. Minu oli kümme ja olime juba surve all. Muidugi on õige, et peame võitma - aga pean ilmselt oma meeskonda paremini tundma, et neid võiduks üles seada. Jäime intensiivsuses alla ja Šveits võitis," tõdes koondise peatreener.

"Vajame mängijaid, kes on füüsilisemad. Kui sul on kvaliteeti, aga ei suuda 90 minutit intensiivselt tempot hoida, on loogiline, et vajad rohkem puhast füüsist. Jäime üks-üks olukordades hätta," tõdes Spalletti.