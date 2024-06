Saksamaa kaitsja mänguvalmidus sattus küsimärgi alla

Kõik kolm alagrupimängu algusest lõpuni kaasa teinud Rüdiger sai vigastada pühapäevases kohtumises Šveitsi vastu. Koondise peatreener Julian Nagelsmann avaldas pärast mängu, et keskkaitsja tegi reielihasele liiga.

"Jälgime olukorda. Loodan, et see pole midagi tõsist, aga see võib järgmiste päevade jooksul murekohaks kujuneda," ütles Nagelsmann.

Kuna teisel põhikeskkaitsjal Jonathan Tahl tuleb kaheksandikfinaal mängukeelu tõttu vahele jätta, peab Nagelsmann igal juhul toetuma kas Niko Scholtterbeckile või Waldemar Antonile. Sõltuvalt Rüdigeri vigastuse tõsidusest võib-olla mõlemale.

Kuigi Saksamaa päästis Šveitsi vastu viigipunkti alles 90+2. minutil, jäi Nagelsmann suures plaanis meeskonna etteastega rahule.

"Lõppkokkuvõttes oli see igati teenitud punkt. Võtsime riske ja lubasime seetõttu endale ühe värava lüüa, aga mehed võitlesid edasi ja tõid meid mängu tagasi. Me väärisime viigipunkti, taktikaliselt oli kõik korras," sõnas Saksamaa loots.

Saksamaa kohtub kaheksandikfinaalis C-alagrupis teise koha saavutanud meeskonnaga.