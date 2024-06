Poola EM-mängude ülekandeid saatsid küberrünnakud

Poola jalgpallikoondis pidas esimese kohtumise pühapäeval, 16. juunil Hollandiga ja teise reedel, 21. juunil Austriaga.

Küberrünnakud olid suunatud Poola ringhäälingu TVP internetiülekande vastu. Organisatsiooni teatel näitasid esialgsed kontrollid, et serverid koormati üle, mis tekitas ülekandes tõrkeid.

"Vabandame tehniliste probleemide pärast, mis on seotud Poola - Austria mängu internetiülekandega," teatas TVP reedel ühismeedia platvormil X ja lisas, et on käivitanud alternatiivse veebikülje, kus mängu jälgida saab.

Pühapäeval lisati, et rünnak pandi toime Poolas asuvatelt IP-aadressidelt. Reedese rünnaku allikat pole kommenteeritud.