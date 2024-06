EM-finaalturniiril kogunevad pinged Balkani rahvaste vahel

Turniiril osaleb neli endisesse Jugoslaaviasse kuulunud koondist ning näiteks Horvaatia ja Albaania rahval on 1990. aastate Balkani sõdadest kestev vimm Serbia vastu.

Kolmapäeval kohtusid Horvaatia ja Albaania kohtumised omavahel ja publiku käitumine ajas marru serblased, kelle alaliidu peasekretär ähvardas äärmisel juhul isegi turniirilt lahkumisega.

Serbia jalgpalliliidu teatel skandeeris tolles kohtumises osa pealtvaatajaid "Ubi, Ubi, Ubi Srbina" ehk "Tapa, tapa, tapa serblane". "Juhtunu on skandaalne ja me palume UEFA-lt sanktsioone. Isegi, kui see tähendab turniiri mittejätkamist," lausus Jovan Surbatovic.

"Kui UEFA neid ei karista, siis mõtleme, kuidas edasi käitume."

Neljapäeval teataski UEFA, et on alustanud intsidendi tõttu uurimist seoses fännide võimaliku rassistliku või diskrimineeriva käitumisega.

Balkani rahvaid kaasavaid vahejuhtumeid on olnud teisigi. Näiteks algatas UEFA nädala alguses uurimise ka Serbia poolehoidjate käitumise osas, kes kohtumises Inglismaaga näitasid plakatit, mis oli suunatud 2008. aastal riigist eraldunud Kosovo vastu.

"Meid karistati üksikjuhtumite eest ja meie fännid käitusid paremini kui teised," kommenteeris Surbatovic. "Ühte fänni karistati rassistlike solvangute eest, aga ma ei taha, et seda üldistataks teistele. Meie, serblased, oleme härrasmehed ja meil on avatud meel."

Enne neljapäeval toimunud Sloveenia ja Serbia kohtumist skandeeris osa poolehoidjaid Müncheni Marienplatzi väljakul taas: "Kosovo on Serbia süda".