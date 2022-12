MM-il treeneriga tülli läinud tippväravavaht lõpetas koondisekarjääri

Onana mängis Kameruni 0:1 kaotusega lõppenud avamängus Šveitsi vastu, kuid läks siis Songiga tülli, sest väidetavalt soovis peatreener väravavahti näha täitmas traditsioonilisemat rolli. Kahes järgnenud alagrupimängus jäi Onana koosseisust välja ning Kameruni alaliit määras talle ajutise võistluskeelu.

Reedel teatas 26-aastane Onana, et on otsustanud koondisekarjäärile joone alla tõmmata. "Minu lugu Kameruni rahvusmeeskonnaga on jõudnud lõpule. Mängijad tulevad ja lähevad, nimed jäävad üürikeseks ajaks, aga Kamerun on tähtsam kui mistahes mängija või persoon. Kamerun jääb igaveseks, nagu ka minu armastus koondise ja meie inimeste vastu," kirjutas Onana sotsiaalmeedias.

Seitsme aastaga jõudis Milano Interi puurilukk koondist esindada 34 kohtumises, Amsterdami Ajaxiga on Onana tulnud kolmekordseks Hollandi meistriks, saavutas Euroopa liigas hõbeda ja nimetati 2018. aastal Aafrika parimaks väravavahiks.