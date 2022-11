Kameruni peatreener Onana kõrvalejätmisest: olen nende laste isa

Jalgpalli MM-finaalturniiril mängis Kamerun esmaspäeval Serbiaga 3:3 viiki, suurt tähelepanu teenis see, et võistkonna esiväravavaht Andre Onana ei kuulunud isegi mitte koosseisu, sest tema ja peatreener Rigobert Songi vahel tekkisid mängueelsel treeningul erimeelsused.

The Athletic kirjutab, et Song palus Milano Interi väravavahil laupäevasel treeningul võtta oma karistusalas vähem riske ja pigem palli traditsiooniliselt puhtaks lüüa. Seejärel otsustas Onana esialgu tiimi juurest koju lennata, kuid mõtles hiljem ümber ning jäi siiski veel Katari.

"Ta on väga tähtis mängija, aga oleme turniiril ja minu ülesanne on pühenduda võistkonnale enne indiviidi," rääkis Song esmaspäevasel pressikonverentsil. "Ta on üks parimaid väravavahte Euroopas. Asi ei ole tema esitustes, aga võistkonda peab kaitsma. Võib-olla vajasimegi tugevat signaali. Võtsin suure riski, aga olen nende laste isa, ehk vajaduse korral peangi neid riske võtma."

Kamerun on G-alagrupis koos Serbiaga kogunud ühe punkti ning peab edasipääsulootuste säilitamiseks reedel igal juhul viimases voorus Brasiilia alistama.