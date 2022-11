Prantslannast saab MM-il esimene naissoost peakohtunik

Kataris peetaval jalgpalli MM-finaalturniiril tehakse neljapäeval ajalugu, kui esimest korda on meeste MM-mängus naissoost peakohtunik, lisaks on ka ülejäänud väljakukohtunikud naised.

Esimese naisena saab meeste MM-mängus õigust mõista prantslanna Stephanie Frappart. Rahvusvaheline jalgpalliliit (FIFA) määras Frapparti ametisse E-alagrupi otsustava vooru mänguks Saksamaa ja Costa Rica vahel.

Frapparti abikohtunikud on brasiillanna Neuza Back ja mehhiklanna Karen Diaz Medina.

38-aastane Frappart on oma karjääri jooksul enda nimele kirjutanud mitmed ajaloolised faktid: 2019. aastal sai temast esimene Prantsusmaa meeste kõrgliigas õigust mõistnud naine, samal aastal esimene UEFA superkarika mängu vilistanud naine ja 2020. aasta detsembris tegi ta ajalugu Torino Juventuse ja Kiievi Dinamo vahelises Meistrite liiga mängus. Mullu märtsis oli Frappart esimese naisena peakohtunik Hollandi ja Läti meeste koondiste MM-valikmängus.

Tänavusel MM-il tegi Frappart juba ajalugu, kui oli Mehhiko ja Poola mängus neljas kohtunik.

Kui BBC küsis enne MM-i algust Frappartilt, kas teda on seetõttu kuidagi ka teisiti koheldud, et ta on naine, vastas prantslanna: "Alates sellest ajast, kui alustasin, on nii koondised, klubid kui mängijad mind alati toetanud. Mind on staadionitel alati tervitatud, nii et tunnen end väljakul nagu iga teine kohtunik."

Lisaks Frappartile kutsus FIFA MM-finaalturniirile veel kaks naissoost peakohtunikku: Salima Mukansanga (Rwanda) ja Yoshimi Yamashita (Jaapan).