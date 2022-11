FOTO | Kameruni jalgpallur avaldas MM-il toetust Venemaale

27-aastane Ondoua sündis Yaoundes, kuid kolis noorena Moskvasse, kus tema isa töötas diplomaadina. Seal kuulus ta Lokomotivi akadeemiasse, alustas profikarjääri CSKA-s ning kogus hiljem kuulsust Šveitsis Servette'is, kust teenis mullu lepingu Hannoveriga. Pikka aega oli ta ka Venemaa noortekoondiste vaateväljas ja lootis seal läbi lüüa ka A-koondise tasandil, kuid ühtegi kutset lõpuks ei teeninud ning otsustas tänavu kevadel Kameruni esindamise kasuks.

Ondoua on viimastel aastatel mängides putsadel kandnud nii Kameruni kui Venemaa lippu, neljapäeval tegi ta seda ka Kameruni MM-kohtumises Šveitsi vastu, mis jäi Ukrainas toimuva tõttu mõistagi rahvusvahelisele meediale silma. FIFA reeglite järgi ei ole poliitilised sõnumid väljakul lubatud.

