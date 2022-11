VIDEO | Katari julgeolekuvõimud ähvardasid Taani ajakirjanikku

Taani riikliku telekanali TV2 korrespondendile Tantholdtile ja kaameramehele Anders Bachile öeldi keset otseülekannet, et nad lülitaksid kaamera välja, sest turvaametnike sõnul polnud neil avalikus kohas filmimiseks vajalikku luba.

"Te olete kogu maailma kutsunud siia. Miks me ei saa filmida? See on avalik koht," ütles Tantholdt turvameestele, kes üritasid filmimist peatada. Tantholdt lisas, et tal on filmimiseks luba olemas, kuid sellele vaatamata ähvardas üks turvatöötaja kaamera puruks visata.

We now got an apology from Qatar International Media Office and from Qatar Supreme Commitee.

This is what happened when we were broadcasting live for @tv2nyhederne from a roundabout today in Doha. But will it happen to other media as well? #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/NSJj50kLql