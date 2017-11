Igor Prins ei jätka Levadia ja Infoneti ühisprojektis

51-aastane Prins tüüris Levadiat alates 2016. aasta juulist. Varem on ta selles ametis olnud 2008.-2010. aastani, võites esimesel kahel hooajal järjest Eesti meistritiitli. Meistriks on Prins tulnud ka 2012. aastal Nõmme Kaljuga.

"Mina selles klubis ei jätka," ütles Prins täna Delfile ja Eesti Päevalehele. "Mis teha, amet on selline. Kui klubil on sellised eesmärgid, siis nii on."

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel