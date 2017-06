Levadia juhendaja kehvast realiseerimisest: peame muruväljakutega harjuma

Levadia on tänavu löönud 42 väravat, kuid eelmises voorus jäädi Narvas nullile ning raskustes oldi ka täna. "Peame muruväljakutega harjuma," ütles Levadia peatreener Igor Prins ETV-le ning tunnistas, et meeskond on heas seisus. "Viike on sisse tulnud, kuid oleme suutnud kaotuseid vältida. Usun, et suudame koondisepausi ajal kosuda ning seejärel korralikult mängida ja väravaid lüüa."

Prinsi hinnangul tegutses meeskond FCI Tallinna vastu hästi. "Müts maha meeste ees, kellel oli soov võidelda algusest lõpuni," rõõmustas Prins. "Lõime ohtralt võimalusi, kuid jäime realiseerimisega hätta."