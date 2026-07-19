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Hispaania jäi enne MM-i finaali viimase treeninguta

Jalgpalli MM
Lamine Yamal varasemal treeningul.
Lamine Yamal varasemal treeningul. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpalli MM

Hispaania jalgpallikoondis jäi enne pühapäevast jalgpalli MM-i finaali Argentina vastu ilma oma viimasest treeningust, mis tühistati äikesetormi tõttu.

FIFA teatas laupäeval, et New Jersey osariigis East Hanoveris toimuma pidanud treening tühistati USA tormiohutuse protokolli tõttu. Uut treeninguaega Hispaaniale määratud ei ole.

Hispaania jalgpalliföderatsiooni (RFEF) sõnul peatati treening kohe pärast ilmaolude halvenemist ning mängijad jätkasid ettevalmistust siseruumides.

"Hispaania koondise treening New Jersey osariigis Melanie Lane'i treeningväljakul on peatatud vastavalt USA tormiohutuse protokollile. Mängijad osalevad praegu siseruumides soojendustreeningul," seisis RFEF-i avalduses.

FIFA ei täpsustanud, kas Argentina treening, mis oli kavandatud samale päevale hiljem, toimub plaanipäraselt.

MM-i finaal Hispaania ja Argentina vahel algab pühapäeval kell 22.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

MM-i tänased mängud
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ETV
Finaal
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Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Markus Jürgenson, stuudiot juhib Aet Süvari

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