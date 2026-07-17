MM-i võitjad saavad esimest korda ka ajaloolised sõrmused

Lisaks karikale ja kuldmedalitele saavad tänavused maailmameistrid esimest korda FIFA turniiril ka meistrisõrmused. Sellega tuuakse Ameerika profispordist tuntud traditsioon esmakordselt maailma jalgpalli suurimale areenile.

Toodetud kollektsioonis on kokku 2026 sõrmust. Neist 30 on mõeldud maailmameistriks kroonitava koondise mängijatele ja treeneritele, ülejäänud 1996 jõuavad ametliku litsentsitud tootena müügile fännidele üle kogu maailma. Iga sõrmus on individuaalselt nummerdatud, kohandatud kandja järgi ning varustatud autentsussertifikaadiga.

Sõrmuse ühel pool on uhkelt kujutatud FIFA maailmameistrivõistluste karikat, teine pool aga kohandatakse vastavalt võitjameeskonnale.

FIFA sõnul saavad võitjameeskonna kapten ja peatreener vahetult pärast finaali ajutised sõrmused, et triumfi kohe tähistada. Seejärel valmistatakse igale meistrile individuaalselt kohandatud sõrmus, mis hiljem pidulikult üle antakse.

Maailmameistrivõistluste finaal peetakse pühapäeval, 19. juulil, kui Hispaania ja Argentina lähevad vastamisi, et selgitada välja uus maailmameister ning esimene koondis, kes saab enda valdusesse ka FIFA ajaloo esimesed sõrmused.