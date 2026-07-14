X!

MM-ilt välja praagitud Hollandi kohtunik suri

Jalgpalli MM
Rob Dieperink
Rob Dieperink Autor/allikas: SCANPIX / Alamy
Jalgpalli MM

Algselt maailmameistrivõistlustele määratud, aga sealt nimekirjast lõpuks siiski eemaldatud Hollandi jalgpallikohtunik Rob Dieperink suri vaid 38 aasta vanuselt.

"Oleme Rob Dieperinki surmast šokeeritud ja sügavalt kurvad. Robi näol kaotasime kõrgelt hinnatud kohtuniku, aga ennekõike lahke ja pühendunud kolleegi," teatas Hollandi jalgpalliliit (KNVB). Surma põhjust ja täpset kuupäeva pole avalikustatud.

Dieperink pidanuks algselt tegutsema jalgpalli maailmameistrivõistlustel videokohtunikuna, aga mais ta eemaldati sellelt seltskonnas pärast seda, kui Londoni politsei ta kuu varem vahistas. Dieperink viibis Inglismaal seoses Crystal Palace'i ja Fiorentina vahelise Euroopa Konverentsiliiga mänguga. Juhtum aga lõpetati tõendite puudumise tõttu.

"Mind kurvastab väga, et mind on valesti süüdistatud," kommenteeris Dieperink toona väljaandele Del Telegraaf. "Olen algusest peale uurimises politseiga täielikult koostööd teinud ning olnud täielikult avatud ka FIFA, UEFA ja KNVB ees.

"Olen tänulik KNVB-le saadud toetuse ja selle eest, kuidas nad on juhtunuga tegelenud. Kahju, et FIFA otsustas mind enam maailmameistrivõistlustele mitte määrata, loomulikult olen selle pärast pettunud."

Dieperink tegutses alates 2017. aastast Hollandi kõrgliiga kohtunikuna ja tegutses videokohtunikuna ka 2024. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril.

Toimetaja: Siim Boikov

MM-i tänane mäng
21.30
ETV
Poolfinaal
Prantsusmaa – Hispaania
Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Marko Pärnpuu, stuudiot juhib Debora Saarnak

väravad ja tipphetked

MM-i uudised

17:32

MM-ilt välja praagitud Hollandi kohtunik suri

14:31

Deschamps enne poolfinaali: oleme valmis suurejooneliseks mänguks

13:31

Endise Hispaania peaministri sõnavõtt tõi kaasa rassismisüüdistused

11:14

Äsja MM-il osalenud jalgpalluri surm on politseiuurimise all

08:55

Norra jalgpallikoondist tervitas kodus enam kui 100 000 fänni

07:55

TÄNA OTSE | MM-i oodatud põnevuslahingus kohtuvad Prantsusmaa ja Hispaania

13.07

Bilic jõudis pika ringiga Horvaatia koondise juurde tagasi

13.07

Haalandile söötmata jätnud Sörloth on saanud tapmisähvardusi

13.07

Kane: teame ka ise, et suudame mängida kõrgemal tasemel

13.07

Senegal lõpetas koostöö koondise peatreeneriga

tabeliseisud

A-alagrupp

B-alagrupp

C-alagrupp

D-alagrupp

E-alagrupp

F-alagrupp

G-alagrupp

H-alagrupp

i-alagrupp

j-alagrupp

k-alagrupp

l-alagrupp

sport.err.ee värsked uudised

19:02

Glinka alustas Kanadas võiduga

18:31

Pogacar korraldas järjekordse jõudemonstratsiooni

18:13

Eesti ja veel kaheksa Euroopa Liidu liiget soovivad jätta ROK-i toetusteta

17:32

MM-ilt välja praagitud Hollandi kohtunik suri

17:01

Eesti purjetaja Pärenson võitis noorte paadiklassi MM-il pronksi

16:30

Vääramatult põhirivistusse kuuluva Tõugja klubi raske hooaeg jätkub

16:07

Egiptuse mängumees naaseb Tartu Ülikooli ridadesse

15:55

Eesti naiste käsipallikoondis alustab MM-i valikturniiri Kosovo vastu

15:35

Kullas võttis Kanadas teise järjestikuse etapivõidu

15:19

BBC vormel-1 ekspert: Verstappeni üleminek McLarenisse oleks keeruline

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo