MM-ilt välja praagitud Hollandi kohtunik suri

"Oleme Rob Dieperinki surmast šokeeritud ja sügavalt kurvad. Robi näol kaotasime kõrgelt hinnatud kohtuniku, aga ennekõike lahke ja pühendunud kolleegi," teatas Hollandi jalgpalliliit (KNVB). Surma põhjust ja täpset kuupäeva pole avalikustatud.

Dieperink pidanuks algselt tegutsema jalgpalli maailmameistrivõistlustel videokohtunikuna, aga mais ta eemaldati sellelt seltskonnas pärast seda, kui Londoni politsei ta kuu varem vahistas. Dieperink viibis Inglismaal seoses Crystal Palace'i ja Fiorentina vahelise Euroopa Konverentsiliiga mänguga. Juhtum aga lõpetati tõendite puudumise tõttu.

"Mind kurvastab väga, et mind on valesti süüdistatud," kommenteeris Dieperink toona väljaandele Del Telegraaf. "Olen algusest peale uurimises politseiga täielikult koostööd teinud ning olnud täielikult avatud ka FIFA, UEFA ja KNVB ees.

"Olen tänulik KNVB-le saadud toetuse ja selle eest, kuidas nad on juhtunuga tegelenud. Kahju, et FIFA otsustas mind enam maailmameistrivõistlustele mitte määrata, loomulikult olen selle pärast pettunud."

Dieperink tegutses alates 2017. aastast Hollandi kõrgliiga kohtunikuna ja tegutses videokohtunikuna ka 2024. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril.