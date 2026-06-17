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Lõuna-Korea koondis alustas MM-il kodumaise meedia boikoteerimist

Jalgpalli MM
Hueng-Min Son pressikonverentsil
Hueng-Min Son pressikonverentsil Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Jalgpalli MM

Lõuna-Korea jalgpallikoondis on alustanud jalgpalli MM-il kodumaise meedia vastu boikoteerimist pärast seda, kui avalikkuse ette jõudis video, kus ajakirjanikud pilkasid koondise kaptenit ja staarmängijat Heung-min Son tema sõjaväeteenistuse tõttu.

Intsident leidis aset Mehhikos toimunud treeningul enne Lõuna-Korea avamängu Tšehhi vastu. Ajakirjanikud ei märganud, et nende mikrofon jäi vestluse ajal salvestama ning lindile jäid kommentaarid, milles pilati Soni sõjaväeteenistust. Muuhulgas ironiseeris üks seni tuvastamata ajakirjanik tema jooksustiili üle ning heitis pilkaval toonil ette, et Son ei läbinud tavapärast ajateenistust. Klipp levis kiiresti sotsiaalmeedias ja tekitas kodumaal laialdast pahameelt.

Lõuna-Korea seaduste järgi peavad mehed üldjuhul läbima ligikaudu 21 kuu pikkuse ajateenistuse. Son sai aga erandi pärast seda, kui aitas 2018. aastal Lõuna-Koreal võita 2018 Aasia Mängude jalgpalliturniiri.

Soni lühendatud teenistus ei olnud erikohtlemine, vaid tulenes Lõuna-Korea seadustest, mis võimaldavad rahvusvahelisel suurvõistlusel silmapaistva saavutuse toonud sportlastel läbida tavapärasest lühema sõjaväeteenistuse. Ta läbis 2020. aastal kolmenädalase merejalaväe väljaõppe.

Lõuna-Korea jalgpalliliit mõistis ajakirjanike kommentaarid hukka, nimetades neid sobimatuks ja lugupidamatuks. Liidu sõnul põhjustas juhtum meeskonnas šoki ja sügava pettumuse.

Juhtunu järel lõpetasid Lõuna-Korea mängijad suhtlemise kodumaa meediaga väljaspool ametlikke MM-i pressiüritusi ning mitmed varem kokku lepitud intervjuud tühistati. Tavapäraselt ajakirjanikega meelsasti suhtlev Son piirdus pärast intsidenti vaid põgusate kommentaaridega ega vastanud küsimustele.

Lõuna-Korea alustas MM-i 2:1 võiduga Tšehhi üle ning kohtub järgmisena Mehhikoga.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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