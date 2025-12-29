Montreali särav tagasitulek kulmineerus siiski kaotusega

Montreal jäi teise peroodi järel 0:3 taha ja oli ka 11 minutit enne lõppu 1:4 taga. Siis aga suudeti mäng lisaajale viia, kusjuures Juray Slafkovsky 4:4 tabamus sündis vaid neli sekundit enne sireeni.

Lisaaeg tulemust ei toonud ja järgnenud karistusvisete seerias olid täpsed Tampa Bay mängijad Gage Concalves ja Brayden Point, aga mõlemad Montreali hokimehed eksisid.

Kaks väravat viskas Tampa Bay kasuks Nikita Kutšerov, kaks tulemuslikku söötu jagasid Oliver Bjorkstrand ja Goncalves. Montreali ridades panustas kahe värava ja ühe resultatiivse sööduga Slafkovsky.

Pittsburgh Penguinsi paremäär Justin Brazeau sai kirja kübaratriki ja aitas oma meeskonna võõrsil 7:3 (4:0, 3:2, 0:1) võidule Chicago Blackhawksi üle.

Detroit Red Wings alistas kodus lisaaja järel Toronto Maple Leafsi 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) ja kerkis idakonverentsil 49 punktile ehk võrdsele pulgale liidermeeskond Carolina Hurricanesiga.

Tulemused: Tampa Bay - Montreal 5:4 kv, Columbus - NY Islanders 4:2, Detroit - Toronto 3:2 la, Chicago - Pittsburgh 3:7, Seattle - Philadelphia 4:1.