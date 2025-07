IBU: Laura pärand innustab sportlasi ja seiklejaid veel pikka aega

Dahlmeier proovis koos kaaslasega vallutada 6069 meetri kõrgust Laila Peaki mäge, kuid jäi esmaspäeval varingu alla. Kaasronijate abil käivitati kohe päästeoperatsioon, kuid kolmapäeva lõunal kinnitas Dahlmeieri esindaja Saksa meediale, et endine laskesuusatäht hukkus.

Dahlmeieri esindaja sõnul oli sakslanna soov, et sellises olukorras jääks tema surnukeha mägedesse. "Laura oli selgesõnaliselt kirjalikult väljendanud, et sellisel juhul ei tohiks keegi oma elu tema päästmiseks ohtu seada. Ka tema lähedased olid selle otsusega täielikult sõnus," seisis avalduses.

31-aastane Dahlmeier oli kogenud mägironija. Ta viibis Pakistanis alates juuni lõpust ning jõudis vallutada 6286 meetri kõrguse Great Trango Toweri.

Rahvusvaheline Laskesuusaliit (IBU) ütles oma järelhüüdes, et Dahlmeieri lahkumine puudutab sügavalt kogu laskesuusatamise kogukonda. "Laura eluenergia puudutas paljusid. Tema pärand, nii laskesuusatamises kui ka laiemalt, jääb alatiseks meelde ning innustab sportlasi ja seiklejaid veel pikka aega."

Saksa Olümpiakomitee nimetas Dahlmeierit enamaks kui olümpiavõitjaks: "Ta oli inimene, kes oli suure südame, hoiakute ja visiooniga."

Rahvusvahelise Olümpiakomitee president Kirsty Coventry nimetas juhtunut šokeerivaks: "Laura kaotas oma elu armastatud mägedes. Jääme teda igavesti mälestama."

Dahlmeier sündis Baieri suusakuurorti Garmisch-Partenkircheni lähistel. "Laura esindas Baierit kõige paremas tähenduses – ta oli sihikindel ja edukas, ent jäi alati tagasihoidlikuks ja truuks oma juurtele," sõnas Baieri liidumaa peaminister Markus Söder.

Eesti laskesuusataja Johanna Talihärm ütles Delfi Spordile, et Dahlmeier oli kahe jalaga maa peal, väga rõõmsameelne ja tasakaalukas sportlane. "Ta oli oma saavutuste poolest muidugi suur staar, kuid ta ei olnud staar käitumise poolest. Talle meeldis loodus ja erinevad väljakutsed," meenutas Talihärm. "Nii noor inimene... See on kindasti kõigile suur šokk."

Dahlmeier tuli karjääri jooksul kaks korda olümpiavõitjaks, teenides 2018. aastal PyeongChangis esikoha sprindis ja jälitussõidus. Lisaks tuli ta seitse korda maailmameistriks, neist neljal juhul individuaalselt. Ta otsustas 2019. aasta kevadel vaid 25-aastaselt sportlaskarjääri lõpetada.