Milano Interi ründaja kaks väravat viisid Iraani MM-ile

Aasia MM-valiksarja kolmanda ringi A-grupi liidrite kohtumises läks Usbekistan Teheranis Hojimat Erkinovi värava järel 16. minutil juhtima, seitse minutit pärast teise poolaja algust viigistas seisu Iraani praeguse põlvkonna suurim täht, Milano Interis mängiv ründaja Mehdi Taremi.

Vaevalt minut hiljem lõi Usbekistan kurioossel moel oma teise värava, kui Abbosbek Fayzullajevi vasaku küljejoone juurest antud karistuslöögile ei saanud ükski Iraani kaitsja jalga vahele ning pall põrkas väravavahist Alireza Beiranvandist mööda võrku. MM-pileti tagamiseks punkti vajanud Iraani päästis ei keegi muu kui Taremi, kes saatis nurgalöögile järgnenud olukorras palli väravasse ja tegi lõppskooriks 2:2.

Iraan on A-grupis kaheksa mänguga ehk kaks vooru enne lõppu kogunud 20 punkti ja edestab Usbekistani nüüd kolme, aga kolmandal kohal olevaid Araabia Ühendemiraate juba kümne punktiga. C-grupist on edasipääsu taganud Jaapan, lisaks neile on MM-pileti taganud korraldajamaad USA, Kanada ja Mehhiko ning Okeaania valiksarjast Uus-Meremaa.