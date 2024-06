VIDEO | Tarmo Tiisler saatis Kalev Kruusile ja TV3-le tervitusi

"Kalev soovis meie tiimile ja eeldan, et ka meie vaatajatele, kõike paremat algavaks EM-iks," ütles Tiisler. "Võtan voli soovida Kalevile ja Kalevi pataljonile kõike seda vastu ka. Tehke hea töö, vaatame ja arutame, mul on hea meel, et saame koos sellist asja teha."

"Kalev, ole tubli!" lõpetas Tiisler.