Vahepeal koju läinud Sterling taasliitub Inglismaa koondisega

"Sterling lahkus ajutiselt, et tegeleda perekondliku probleemiga, aga eeldatavasti liitub ta meeskonnaga juba homme enne meie veerandfinaali Prantsusmaaga," teatas koondis sotsiaalmeedias.

Sterling lahkus Katarist pühapäeval, kuna sai kodust teate, et tema koju on sisse murtud. 28-aastase mängija esindaja ütles siis meediale, et Sterling palus luba lahkuda, et hoolitseda oma kolme väikese lapse eest.

Sterling sai juhtunust teada enne kaheksandikfinaali Senegaliga ja koosseisu ei kuulunud. Inglismaa pääses 3:0 võiduga edasi ja kohtub laupäeval veerandfinaalis Prantsusmaaga.