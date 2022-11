FIFA algatas Serbia suhtes distsiplinaarmenetluse

Vastav pilt läks internetis levima pärast seda, kui fotot jagas Kosovo kultuuriminister Hajrulla Ceku. "Häbiväärsed kaadrid Serbia riietusruumis, mis saadavad Kosovo suunal vihkavaid, ksenofoobseid ja genotsiidilisi sõnumeid," kirjutas ta Twitteris. "Ootame FIFA-lt konkreetseid tegusid, arvestades et Kosovo on FIFA ja UEFA täieõiguslik liige."

Disgraceful images from #Serbia locker room, displaying hateful, xenophobic and genocidal messages towards #Kosova, while exploiting #FIFAWorldCup platform.



We expect concrete actions from @FIFAcom considering that the @FFK_KS is a full FIFA and UEFA member. pic.twitter.com/xwu6i0j7dG