Brasiilias treeniva Robert Tähe sõnul lükati mängu pärast trenn edasi

Täht pole enda sõnul kunagi varem midagi sellist kogenud, et üks spordivõistlus nii palju muud elu mõjutaks.

"Eile meil trenn lükati kaks tundi edasi, et saaks rahulikult kodus jalgpallimängu ära vaadata. Pole varem siukest kogemust olnud, kui on kasvõi võrkpalli MM-finaal samale ajale sattunud. Keegi selle järgi asja sättinud ei ole," ütles Täht.

Eestlane ise arvas enne MM-i, et Argentina võiks olla üks favoriite. Tähe meeskonnas on lisaks temale veel üks välismaalane, kes on pärit Kuubalt. Tema on alati pöialt hoidnud Saksamaa koondisele.

"Jalgpalli MM praegu suuresti on põhiline jututeema küll. Siin kaks välismaalast oleme. Kuubakas mul tiimikaaslane ütles, et ta rohkem siuke Saksamaa usku ja talle meeldib Saksamaa. Ma enne turniiri julgesin väita, et Argentina võidab, brasiillased võtsid päris kõvasti südamesse. Teatavasti need mõlemad klubid, mis me välja ütlesime, need põrusid mõlemad esimestes mängudes. Pärast eilset Brasiilia edukat algust lõõpimist selle asja kohta oli kõvasti," lisas Täht.