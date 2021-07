Mitmel pool Eestis on jalgpalli EM-i finaalmängu ühisvaatamine

"Aktuaalne kaamera" tegi otselülituse Tallinna Vabaduse väljakule ja Virtsu vana kalatehase territooriumile.

Tallinnas saab finaalmängu vaadata lisaks Vabaduse väljakule ka näiteks Pae pargis, Lennusadama kõrval ja paljudes baarides ja pubides.

Ajakirjanik Mart Linnart käis kohal Vabaduse väljakul. "Juba 45 minutit enne mängu on Vabaduse väljakul trepiastmed praktiliselt kõik hõivatud. Palju on näha Itaalia lippe, veidi vähem Inglismaa lippe. Aga see-eest on Inglismaa fänne rohkem kuulda," rääkis Linnart.

Virtsus viibinud ajakirjanik Juhan Hepner rääkis aga, et jalgpall ja vana kalatehas sobivad hästi kokku, sest Virtsu kandil on üsna pikad kohaliku jalgpalli traditsioonid.

"Virtsu vana kalatehase territooriumil tuimub see sellepärast, et tasapisi hakatakse seda tööstusala korda tegema ja otsustati, et Virtsu rahvas saaks seda kohta oma silmaga lähemalt näha sellisena nagu ta praegu on, sest sellega on pikemad plaanid ja võib-olla paari aasta pärast on siin juba korralik ja ilus tööstuspiirkond," rääkis Hepner.